Ospedale potenziato l' acceleratore lineare della Radioterapia | Più precisione e sicurezza

Presso il reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale Sant’Anna di Cona è stato attivato un nuovo sistema di Sgrt (Surface Guided Radiotherapy), installato sull’acceleratore lineare acquisito a gennaio 2025. Questa implementazione mira a migliorare la precisione e la sicurezza delle terapie radiologiche. La struttura ha quindi potenziato le attrezzature disponibili per il trattamento dei pazienti affetti da tumori.

E’ stato avviato presso il reparto di Radioterapia oncologica dell’ospedale Sant’Anna di Cona il nuovo sistema di Sgrt (Surface Guided Radiotherapy), installato sull’acceleratore lineare a sua volta di recente acquisizione (gennaio 2025).Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl nuovo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Lotta ai tumori, all'ospedale di Casalpusterlengo arriva un’arma in più: è l’acceleratore lineare d’avanguardiaCasalpusterlengo (Lodi), 24 febbraio 2026 – L’ospedale di Casalpusterlengo si appresta a compiere un nuovo, decisivo salto di qualità nella lotta... La Casa della Comunità. Potenziato l’ospedale: arrivano altri due medicidi Claudio Roselli "Casa della Comunità hub" e due nuovi professionisti nella medicina dell’ospedale. POTENZIATO L’ACCELERATORE LINEARE DELLA RADIOTERAPIA: PIÙ PRECISIONE, SICUREZZA E MENO SEDUTE Temi più discussi: Ospedale di Cona, potenziato l’acceleratore lineare della radioterapia: per i pazienti più precisione, sicurezza e riduzione delle sedute; Ospedale, potenziato l'acceleratore lineare della Radioterapia: Più precisione e sicurezza; Ospedale di Cona, potenziato l'acceleratore lineare della radioterapia: per i pazienti più precisione, sicurezza e riduzione delle sedute. Ospedale di Cona, potenziato l’acceleratore lineare della radioterapia: per i pazienti più precisione, sicurezza e riduzione delle seduteE' stato da poco avviato presso il Reparto di Radioterapia Oncologica dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara (diretto dal dott. Antonio Stefanelli) il nuovo sistema di SGRT (Surface ... cronacacomune.it Lotta ai tumori, all'ospedale di Casalpusterlengo arriva un’arma in più: è l’acceleratore lineare d’avanguardiaCasalpusterlengo (Lodi), 24 febbraio 2026 – L’ospedale di Casalpusterlengo si appresta a compiere un nuovo, decisivo salto di qualità nella lotta contro i tumori. È stato pubblicato il bando di gara ... ilgiorno.it Il 20 aprile l’inaugurazione dell’Ospedale di comunità, cioè il reparto gestito dagli infermieri, e l’11 maggio il consiglio comunale convocato per fare il punto sulla situazione complessiva dell’ospedale Nostra Signora di Montallegro, come era stato chiesto dalle - facebook.com facebook MESSAGGERO VITERBO 09/04/2026 Aggressione in carcere, agente finisce in ospedale #fnscislviterbo #sicurezza #PoliziaPenitenziaria #followers x.com