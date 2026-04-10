Le infiltrazioni d'acqua piovana si sono fatte strada all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso di un ospedale locale, dove si sono verificati problemi al tetto. Questa situazione si aggiunge a un quadro di deterioramento delle strutture dell’ospedale, che viene descritto come abbandonato. La criticità riguarda anche altri settori dell’ospedale, evidenziando una condizione di incuria che coinvolge l’intera struttura.

Le infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto della sala d’attesa del pronto soccorso sono l’ultimo segnale di una crisi strutturale che sta investendo l’ ospedale Carlo Urbani. Proprio ieri, i tecnici sono dovuti intervenire d’urgenza per arginare l’accumulo di pioggia dei giorni precedenti Pasqua, che ha iniziato a colare all’interno solo nelle ultime ore. Sebbene il problema delle infiltrazioni riguardi diverse zone, e anche al pronto soccorso non siano una novità (l’infiltrazione partirebbe dalla zona del bar e ha visto più volte intervenire i tecnici in passato), questa criticità riemersa ha innescato la denuncia del consigliere comunale Giacomo Mosca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, piove nella sala d’attesa: "L’Urbani ormai è in abbandono"

Cup e sala d'attesa rinnovati all'ospedale di JesoloAll’ospedale “Istituto Marino” a Jesolo è stato messo il primo tassello del più ampio e generale piano di riqualificazione strutturale e funzionale.

Nuovo Cup e sala d'attesa, l'inaugurazione all'ospedale di JesoloRistrutturazione del primo piano del monoblocco, inizio di un più ampio piano di riqualificazione.