Osijek Gava in finale al volteggio | sabato diretta su Volare TV e Prime Video

Una ginnasta di 16 anni ha conquistato il passaggio alla finale del volteggio nella Coppa del Mondo di ginnastica artistica, organizzata a Osijek. La competizione si svolgerà sabato e sarà trasmessa in diretta sia su Volare TV che su Prime Video. La partecipazione alla final eight rappresenta un risultato importante per l’atleta italiana, che si prepara a competere nelle fasi finali della gara.

Coppa del Mondo di ginnastica artistica: la sedicenne azzurra centra la final eight. Le finali saranno trasmesse su Volare TV e Amazon Prime Video. Alla Coppa del Mondo di Osijek, ultimo appuntamento del circuito dei grandi attrezzi targato World Gymnastics, l’azzurra Benedetta Gava centra la finale al volteggio con la media del 13.366, l’ultimo punteggio utile per entrare tra le migliori otto. La sedicenne di Conegliano, allenata al CAT di Trieste da Diego Pecar e Teresa Macrì, ha eseguito uno Yurchenko teso con doppio avvitamento da 13.733 (D 5.0 – E 8.733) e uno Yurchenko con mezzo giro e salto avanti raccolto da 12.600 (D 3.8 – E 8.800), beneficiando anche del bonus di due decimi per aver presentato due salti con il secondo volo in direzioni differenti. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Ginnastica artistica, FIG Apparatus World Cup a Osijek: Italia in gara nel gran finale di stagione. Diretta su Volare TV e Prime Video Ginnastica ritmica, FIG World Cup 2026 a Tashkent: l’Italia in gara domenica 12 aprile. Diretta su Volare TV e Prime VideoDopo la tappa inaugurale di Sofia, le World Cup Series di Ginnastica Ritmica si spostano in Asia.