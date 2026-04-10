Un episodio violento si è verificato a Fort Myers, in Florida, il 2 aprile scorso, quando un uomo di nazionalità haitiana ha ucciso a martellate un’impiegata di un minimarket. Il fatto è stato documentato da un video che sta facendo il giro dei social, suscitando scalpore tra chi ha visto le immagini. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già fermato l’autore del gesto.

Un uomo di nazionalità haitiana ha ucciso a martellate un’impiegata di un minimarket a Fort Myers, in Florida, il 2 aprile scorso. L’episodio, documentato dalle telecamere di sorveglianza di una stazione di servizio, è diventato il fulcro di una violenta polemica politica dopo che Donald Trump ha diffuso le immagini dell’aggressione su Truth Social, accusando l’amministrazione precedente di aver indebolito i controlli sui confini. Dinamiche del crimine e identificazione del responsabile. L’aggressore è stato identificato dalle autorità come Rolbert Joachin, un cittadino di 40 anni originario di Haiti. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia locale, la tragedia è scaturita da un tentativo di furto fallito all’interno del distributore di carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore in Florida: uccisa a martellate, il video scuote l’opinione pubblica

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