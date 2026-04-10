L'astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 11 e 12 aprile. Secondo le sue indicazioni, il segno dell'Ariete si trova in una fase di ripresa e potrebbe affrontare alcune sfide con maggiore determinazione. Le previsioni si concentrano sull'energia e sull'umore dei vari segni zodiacali, fornendo consigli pratici per i giorni di sabato e domenica. La pubblicazione è disponibile sul sito IlSipontino.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 11 e 12 aprile, i nativi dell’Ariete vivranno un fine settimana di riscossa grazie al favore di Marte e Mercurio, approfittando di una grande grinta per ottenere rivincite e stringere legami duraturi. Gli individui del Leone si troveranno in una fase di espansione e autonomia decisionale, pur dovendo gestire possibili cali di tono o imprevisti causati dalla Luna opposta. Infine, i nati sotto il segno del Sagittario sono invitati a evitare polemiche in amore per concentrarsi sulla carriera, settore in cui il loro impegno sta per essere ripagato da ottime notizie. Ariete – Con l’ingresso simultaneo di Marte e Mercurio nel tuo spazio zodiacale, ti attende un fine settimana all'insegna della riscossa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 11 e 12 aprile: Ariete alla riscossa

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