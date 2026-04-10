Oroscopo di oggi venerdì 10 aprile | le previsioni complete segno per segno

Venerdì 10 aprile, le previsioni zodiacali segnalano che la Luna si trova nel segno del Capricorno. Per l'Ariete si prevedono imprevisti da gestire con praticità, mentre il Toro potrebbe ricevere sorprese legate all’ambito lavorativo. Le influenze astrali di oggi coinvolgono vari aspetti della quotidianità dei segni, offrendo spunti per affrontare la giornata.

Oggi la Luna in Capricorno porta un mix di energia e riflessione per i segni zodiacali. Ariete affronta imprevisti con praticità, mentre Toro trova sorprese in carriera. Gemelli si immerge in discussioni profonde, e Cancro usa l'intelligenza per risolvere problemi familiari. Leone esplora la spiritualità e Vergine ristabilisce l'ordine emotivo. Bilancia affronta scontri di opinione, Scorpione vive bei momenti con gli amici, e Sagittario cerca soluzioni comuni. Capricorno dedica il tempo alla famiglia, Acquario riflette sul passato e Pesci segue i suggerimenti della Luna. Ariete. Giornata non di tutto riposo, ma con un buonsenso pratico, fronteggiamo gli imprevisti e incassiamo un vecchio credito che può ossigenare le finanze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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