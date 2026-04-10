Il 9 aprile 2026, gli atleti italiani che hanno partecipato ai Giochi di Milano Cortina 2026 si sono recati a Palazzo Chigi per incontrare la Presidente del Consiglio. Durante l'incontro, hanno portato un tributo simbolico con oro e tricolore, celebrando la conclusione del loro tour istituzionale nella capitale. L'evento ha rappresentato un momento di riconoscimento ufficiale per le imprese sportive degli atleti italiani.

Gli atleti che hanno rappresentato l’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026 hanno concluso il loro tour istituzionale a Roma incontrando, il 9 aprile 2026, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso la sede di Palazzo Chigi. L’incontro ha segnato il culmine di due giornate dedicate alle celebrazioni per i successi ottenuti durante le competizioni olimpiche e paralimpiche. La delegazione sportiva, composta dai membri dell’Italia Team, ha portato in mano alla Presidente del Consiglio una bandiera tricolore autografata da tutti gli atleti presenti. Durante la cerimonia, Luciano Buonfiglio, in qualità di Presidente del CONI, ha consegnato il vessillo nazionale, mentre Marco Giunio De Sanctis, Presidente del CIP, ha offerto la fiaccola utilizzata durante i Giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oro e tricolore a Palazzo Chigi: il tributo degli atleti a Meloni

Meloni: Pronta a confrontarmi con le opposizioni a Palazzo Chigi – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Disponibile tutte le volte che necessario con le opposizioni anche sulle vie brevi.

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Oggi a Palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici dei Giochi di #MilanoCortina2026 e con gli atleti che hanno conquistato il quarto posto. A tutti loro va il mio grazie per i risultati raggiunti, per i sacrifici affrontati e per l’esempio che offrono ogni giorno x.com