Origini Contadine festeggia 20 anni di tradizioni venete a Terrassa Padovana nel 2026

Nel 2006, a Terrassa Padovana, è stato fondato il Gruppo di rievocazione storica Origini Contadine. L’associazione nasce in occasione della Festa dei Sapori e delle Tradizioni e nel 2026 celebrerà il suo ventesimo anniversario. La ricorrenza segna due decenni di attività volte a promuovere le tradizioni venete attraverso eventi e rievocazioni. La data segna anche il percorso di un'organizzazione che ha mantenuto vivo il patrimonio culturale locale.

Il Gruppo di rievocazione storica Origini Contadine è nato nel 2006 a Terrassa Padovana in occasione della Festa dei Sapori e delle Tradizioni e quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dalla sua nascita. Tutti i componenti condividono la passione per le tradizioni della cultura veneta sia in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it San Valentino e le tradizioni contadineAll’interno della rassegna Love is in the Air Speciale San Valentino, calendario dedicato a questa festa ricco di attività in tutta la provincia di...