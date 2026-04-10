Un giovane calciatore ha attirato l'attenzione grazie alla sua determinazione e capacità di adattarsi alle richieste di un allenatore noto per la sua severità. Dopo aver dimostrato impegno e personalità in campo, ha conquistato la fiducia del tecnico, ottenendo sempre più spazio nelle partite ufficiali. La sua crescita è stata accompagnata da sacrifici e costanza, elementi che gli hanno permesso di emergere tra gli altri.

Piegato in avanti, Ruggeri teneva gli occhi incollati sui piedi di Yamal e forse pensava: “Che bello averne un paio così.”. Non aveva la tracotanza di attaccarlo. Solo se necessario. Qualcosa gli ha concesso, ma, tutto sommato, ha contenuto la prima stella che contro l’Inter fece l’inferno e a Euro ’24 ci bullizzò. Anzi, ci ha messo pure l’assist del 2-0. Applausi. Non siamo qui a dirvi: “Beati noi che abbiamo Ruggeri e non Yamal”. Ma l’altra sera un po’ d’orgoglio ci è zampillato fuori, anche perché, tra Champions e Nazionale, ne abbiamo speso veramente poco. Per dire, a Zenica uno dalla furia agonistica e dalla personalità del Rugge non c’era. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Orgoglio e furia agonistica: se non hai i pedi di Yamal, cerca di essere Ruggeri

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