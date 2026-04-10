Ordigno trovato a due passi dai binari e fatto ' brillare' dall' esercito

Un ordigno bellico è stato trovato vicino ai binari a Mignano Monte Lungo e successivamente fatto esplodere dall'esercito. I militari del 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta sono intervenuti per disinnescare l'ordigno e procedere con l'esplosione controllata. L’intervento si è concluso senza incidenti e senza feriti.

I militari del 21° Reggimento Genio della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta disinnescano un ordigno bellico a Mignano Monte Lungo. I militari, allertati dalla prefettura di Caserta, sono intervenuti nei pressi della massicciata ferroviaria della tratta Napoli-Roma (via Cassino) per il. 🔗 Leggi su Casertanews.it Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaVerificata l’assenza di persone e ricevuti i necessari riscontri, si è proceduto al brillamento controllato dell’ordigno Questa mattina a Cesenatico... Bomba a Pianoro: ordigno disinnescato e fatto brillarePianoro (Bologna), 8 febbraio 2026 - E’ il giorno del ‘Bomba day’ a Pianoro (foto). Temi più discussi: Due ordigni bellici ritrovati sulla spiaggia di San Salvo, scatta il divieto di accesso; Un altro ordigno in spiaggia a Cesenatico -; Bambino scava in spiaggia, trova una bomba e la fa vedere alla mamma: l'ordigno bellico era stato innescato; Spunta un altro ordigno bellico in spiaggia nel giro di pochi giorni, avviate le operazioni di bonifica. Trovato terzo ordigno vicino casa del sindaco Mamdani a New York. Due arrestiAltre due bombe artigianali erano state recuperate sabato pomeriggio durante uno scontro avvenuto in città tra un gruppo di suprematisti bianchi e contromanifestanti. I due responsabili, Emir Balat di ... tg24.sky.it Nuovo allarme bomba nel Salento: dopo due giorni, spunta un ordigno vicino a case e pizzeriaRUFFANO (Lecce) - Ancora paura e allarme nel Salento per il rinvenimento di un ordigno. Dopo il precedente di appena due giorni fa a Nardò, l’inquietante ... corrieresalentino.it Assalto al bancomat di Mascalucia, scoperta la base logistica del gruppo: sequestrati esplosivi e droga, due arresti. Nel garage trovato anche un ordigno “marmotta” pronto all’uso #Mascalucia #Carabinieri #Cronaca #Catania #Sicilia - facebook.com facebook Trovato ordigno bellico in spiaggia nel Palermitano #palermo x.com