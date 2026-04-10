Orbán teme la sconfitta elettorale Incassa l’endorsement di Vance e Trump ma accusa le opposizioni e l’Ue di tentare di condizionare il voto

In vista delle prossime elezioni, il primo ministro ungherese ha ricevuto il sostegno di due figure politiche statunitensi, con il vicepresidente Vance e l'ex presidente Trump che hanno espresso endorsement pubblici. Trump ha definito il leader ungherese “un grande leader” e ha invitato gli elettori a confermare la sua leadership. Tuttavia, il primo ministro ha accusato le opposizioni e l’Unione europea di tentativi di condizionare il voto.

Prima l’endorsement per Viktor Orbán da parte del vicepresidente degli USA, J.D. Vance, poi quello, ancora più pesante, di Donald Trump, che lo definisce “un grande leader” e invita gli ungheresi a confermargli la leadership alle prossime elezioni. Sembra evidente che a Budapest sia in corso un forte tentativo di condizionare il voto da parte di Washington, che vede nel primo ministro ungherese un alleato fondamentale. Eppure, per Orbán ciò non è vero: anzi, a suo dire, le opposizioni starebbero dando vita a una cospirazione, con l’aiuto di non meglio identificati “servizi segreti stranieri”, per batterlo alle urne. Quando mancano soltanto due giorni dalle elezioni parlamentari, con i sondaggi che lo danno in ritardo rispetto allo sfidante Péter Magyar, il primo ministro ungherese alza i toni in una campagna elettorale a dir poco tesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orbán teme la sconfitta elettorale. Incassa l’endorsement di Vance e Trump, ma accusa le opposizioni e l’Ue di tentare di condizionare il voto Leggi anche: Orbán senza vergogna. Incassa l’endorsement di Vance e Trump, ma accusa le opposizioni e l’Ue di tentare di condizionare il voto Il paradosso di JD Vance: accusa l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria, ma lui stesso è a Budapest per sostenere Viktor OrbánJD Vance è intervenuto al Mathias Corvinus Collegium, per sostenere Viktor Orbán. ORBÁN, LA FICTION. Radiografia di una campagna elettorale in cui tutto è falsoPer rivincere le elezioni, il premier mette in campo intelligenza artificiale, deepfake, uso dei social, e racconta una realtà che non esiste (Zelensky che ... huffingtonpost.it Orbán in Italia critica l'Ue e TrumpUcraina, Medio Oriente, flussi migratori ed eventuali sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriale anche attraverso lo strumento Safe, il fondo europeo che fornisce ... ilgiornale.it