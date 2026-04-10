Orbán senza vergogna Incassa l’endorsement di Vance e Trump ma accusa le opposizioni e l’Ue di tentare di condizionare il voto

Viktor Orbán ha ricevuto il sostegno di figure politiche statunitensi di rilievo, tra cui il vicepresidente J.D. Vance e l'ex presidente Donald Trump, che lo ha definito “un grande leader” e ha invitato gli elettori ungheresi a confermarlo alla guida del paese. Nel frattempo, Orbán ha accusato le opposizioni e l’Unione europea di cercare di influenzare le prossime elezioni nei suoi confronti.

Prima l’endorsement per Viktor Orbán da parte del vicepresidente degli USA, J.D. Vance, poi quello, ancora più pesante, di Donald Trump, che lo definisce “un grande leader” e invita gli ungheresi a confermargli la leadership alle prossime elezioni. Sembra evidente che a Budapest sia in corso un forte tentativo di condizionare il voto da parte di Washington, che vede nel primo ministro ungherese un alleato fondamentale. Eppure, per Orbán ciò non è vero: anzi, a suo dire, le opposizioni starebbero dando vita a una cospirazione, con l’aiuto di non meglio identificati “servizi segreti stranieri”, per batterlo alle urne. Quando mancano soltanto due giorni dalle elezioni parlamentari, con i sondaggi che lo danno in ritardo rispetto allo sfidante Péter Magyar, il primo ministro ungherese alza i toni in una campagna elettorale a dir poco tesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Orbán senza vergogna. Incassa l’endorsement di Vance e Trump, ma accusa le opposizioni e l’Ue di tentare di condizionare il voto Il paradosso di JD Vance: accusa l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria, ma lui stesso è a Budapest per sostenere Viktor OrbánJD Vance è intervenuto al Mathias Corvinus Collegium, per sostenere Viktor Orbán. Leggi anche: Ungheria al voto, la piazza pro-Ue contro le ingerenze russe: Magyar avanti su Orban ma è incognita indecisi