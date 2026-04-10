Open Mind | le imprese bergamasche varesine ed emiliane in missione in Corea del Sud
Sabato ha preso il via la missione in Corea del Sud, prevista dall’11 al 18 aprile 2026, nel quadro del progetto “Open Mind”. L’iniziativa è promossa da Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area Centro, coinvolgendo aziende di queste aree che si preparano a esplorare opportunità nel paese asiatico. La visita si svolge in un contesto di scambi commerciali e di collaborazione tra imprese italiane e sudcoreane.
Decolla sabato la missione in Corea del Sud, in programma dall’11 al 18 aprile 2026, all’interno del progetto “ Open Mind ”, promosso da Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area Centro. Visite, viaggi, incontri ed eventi divulgativi per accompagnare imprenditori e manager alla scoperta degli ecosistemi più avanzati, con un focus su innovazione tecnologica, digitale, organizzativa, di governance e sostenibilità. L’obiettivo è molto concreto: raccogliere ispirazioni, leggere in anticipo i trend che stanno cambiando il business e conoscere modelli replicabili nelle imprese. A questa missione nel continente asiatico parteciperanno una trentina di imprenditori di 21 aziende dei territori bergamasco, varesino ed emiliano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Cina, Corea del Sud, Dubai e Ryad: le destinazioni di “Open Mind” per esplorare ecosistemi innovativiTorna Open Mind, il progetto sviluppato in collaborazione e in sinergia tra Confindustria Bergamo, Confindustria Varese e Confindustria Emilia Area...
Prima volta in Corea del Sud? Fai attenzione a queste cose ed eviterai figuracceSe non fai attenzione a queste cose rischi davvero di fare figuracce e di rovinare il tuo primo viaggio in Corea del Sud.