Omicidio Skerl la commissione sui casi di scomparsa di Orlandi e Gregori convoca l'avvocata della cugina di Ketty

La commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori ha convocato l’avvocata che rappresenta la cugina di Ketty Skerl, coinvolta nel caso dell’omicidio Skerl. La convocazione si inserisce nelle indagini in corso e mira a fare chiarezza su aspetti ancora poco noti legati alle vicende di scomparsa e all’omicidio. La commissione prosegue così il suo lavoro di approfondimento sui casi irrisolti.

Convocata dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori l'avvocata della cugina di Ketty Skerl. 🔗 Leggi su Fanpage.it Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Ornella Carnazza chiede l’audizione secretata in commissioneHa chiesto l'audizione secretata la ex compagna di Marco Accetti Ornella Carnazza, convocata per la commissione bicamerale d'inchiesta sulle... Scavi Roma: la Commissione chiede dati su Orlandi-GregoriUna lettera formale inviata dal presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori al... Omicidio Skerl, la commissione sui casi di scomparsa di Orlandi e Gregori convoca l’avvocata della cugina di KettyConvocata dalla commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori l'avvocata della cugina di Ketty Skerl ... fanpage.it Chi era Katty Skerl: l’omicidio e il possibile legame con il caso Emanuela OrlandiChi era Katty Skerl: biografia e mistero dell'omicidio del 1983, con possibili collegamenti al caso di Emanuela Orlandi. donnaglamour.it