Omicidio Rogoredo i testimoni | C’è stata una sfida tra Cinturrino e Mansouri per il controllo dello spaccio

Un testimone ha dichiarato che alla fine del 2025, nel luogo dove il 26 gennaio scorso è stato ucciso un giovane di 28 anni, si sarebbe verificata una sfida tra due uomini per il controllo dello spaccio. Secondo quanto riferito, uno dei protagonisti sarebbe stato Carmelo Cinturrino, che avrebbe sfidato Abderrahim Mansouri. La vicenda si inserisce nel contesto dell’indagine sull’omicidio avvenuto in zona Rogoredo.

Un testimone ha rivelato che Carmelo Cinturrino avrebbe sfidato Abderrahim Mansouri per il controllo dello spaccio alla fine del 2025 nello stesso luogo dove lo scorso 26 gennaio il 28enne è stato poi ucciso dall'assistente capo di polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il moventeL'ipotesi al vaglio dei pm dopo aver ascoltato diverse testimonianze: il movente dietro il delitto potrebbe essere il controllo della piazza di... Omicidio Rogoredo, la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni. Un 39enne: “Diceva che voleva ammazzare Mansorui”Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Omicidio Rogoredo, difesa Cinturrino chiede perizia su testi; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni. Omicidio Rogoredo, i testimoni: C’è stata una sfida tra Cinturrino e Mansouri per il controllo dello spaccioUn testimone ha rivelato che Carmelo Cinturrino avrebbe sfidato Abderrahim Mansouri per il controllo dello spaccio alla fine del 2025 nello stesso luogo ... fanpage.it Omicidio di Rogoredo, un testimone in aula: «Carmelo Cinturrino colpiva con un martello chi non lo assecondava» VIDEO(LaPresse) MILANO - Proseguirà nel corso del weekend l'incidente probatorio dell'inchiesta su Carmelo Cinturrino per l'omicidio di Abderrahim Mansouri. Lo ha detto il ... ilgazzettino.it Omicidio Rogoredo, la difesa passa al contrattacco: denunciati 6 testimoni. Tra le accuse, un 39enne racconta: “Diceva che voleva ammazzare Zack”. Il 41enne è imputato per omicidio volontario e decine di altri reati. - facebook.com facebook Milano, omicidio al boschetto di Rogoredo. La testimonianza choc contro il poliziotto Carmelo Cinturrino: "Picchiava, dava martellate per i soldi". Rivelata anche la minaccia prima del delitto: "Digli a Zack che lo ammazzo". #lapresse #cronaca #Rogoredo x.com