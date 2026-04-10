Oltre il muro di babau | a Bagheria si presenta il libro di Sibilla Gambino

A Bagheria si terrà la presentazione del libro “Oltre il muro di babau” della scrittrice Sibilla Gambino. L’evento si svolgerà nella sala Martorana - Fumagalli di Villa Butera, che si prepara ad accogliere un pubblico interessato. La presentazione rappresenta un momento di incontro tra autrice e lettori, con la partecipazione di ospiti e addetti ai lavori. La data dell’appuntamento non è ancora stata comunicata ufficialmente.

La sala Martorana - Fumagalli di Villa Butera si prepara a ospitare un appuntamento letterario di respiro internazionale. Mercoledì 15 aprile, alle ore 17:30, verrà presentato il romanzo storico “Oltre il muro di babau” di Carlo Saladino Editore, opera della giornalista e scrittrice Sibilla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it "La Nato dopo la Nato”: a Bagheria si presenta il libro di Giuseppe Romeo, ospite Elisabetta TrentaA Palazzo Villarosa, a Bagheria, venerdì 10 aprile alle ore 17, si presenterà il libro "La Nato dopo la Nato", alla presenza dell'autore, il prof. Franca Bellucci presenta "La Sibilla"EMPOLI Sarà Franca Bellucci (nella foto) l’ospite del prossimo appuntamento del ciclo di incontri "Empolichescrive" di domani pomeriggio alle 17 alla... Si parla di: A Villa Butera la presentazione del romanzo storico Oltre il muro di babau di Sibilla Gambino.; Un pomeriggio dedicato alla lettura, al confronto e alla crescita della comunità -. A Villa Butera la presentazione del romanzo storico Oltre il muro di babau di Sibilla Gambino.La sala Martorana - Fumagalli di Villa Butera si preparano a ospitare un appuntamento letterario di respiro internazionale. Mercoledì 15 aprile, alle ore 17:30, verrà presentato il romanzo storico Ol ... comune.bagheria.pa.it