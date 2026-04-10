A Olbia, una semplice rifornimento di 30 euro si è rivelato un evento insolito. Dopo aver fatto il pieno, il carburante acquistato ha raggiunto un valore di circa 1.000 euro. La notizia sta facendo il giro tra la comunità locale, attirando l’attenzione su questo episodio inaspettato. La vicenda ha suscitato curiosità e discussioni tra i residenti, anche se i dettagli sulla dinamica rimangono ancora poco chiari.

Un gesto banale, una spesa di soli 30 euro per il carburante, si è trasformato oggi a Olbia in un evento straordinario. Alle ore 18:09, presso il distributore Conad situato nella zona di Santa Marinedda, Michael Milo ha registrato il milionesimo rifornimento effettuato dalla struttura, trasformando un normale pomeriggio in una celebrazione improvvisa. olbiese si era fermato alla pompa numero 3 durante una passeggiata senza alcuna aspettativa particolare. La sua sorpresa è stata totale quando, subito dopo aver completato l’operazione di rifornimento, è stato circondato dal personale del punto vendita tra applausi e coriandoli. Il premio ottenuto è consistente: mille euro sotto forma di buoni carburante, a fronte della cifra minima versata per la benzina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, fortuna al distributore: 30€ di benzina valgono 1.000€

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