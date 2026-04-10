Un messaggio SMS sta circolando tra i cittadini di Arezzo, avvisandoli di possibili truffe legate alla TARI. Il testo mette in guardia contro truffatori che potrebbero fingersi rappresentanti del Comune, sfruttando l’uso di messaggi per ingannare e ottenere dati personali o denaro. La comunicazione del Comune non prevede l'invio di messaggi di questo tipo, e si invita la popolazione a fare attenzione a eventuali tentativi di raggiro.

AREZZO — O via, ma davvero si pensava che il Comune si mettesse a mandare messaggini come un ex geloso alle due di notte? “Gentile contribuente, c’è un problema con la TARI, richiami subito.” — e certo, magari con tanto di cuoricino finale! In questi giorni, tra un caffè e una bestemmia per il traffico, tanti aretini si son visti arrivà questi SMS sospetti che parlano di presunte irregolarità sulla TARI. E lì, zac, scatta il panico: “O che sarà mai? Ho buttato l’umido nel secco? M’avranno visto?” Calma e gesso. L’Ufficio Tributi, quello vero, mica quello dei furbacchioni col telefonino caldo, ha fatto sapere chiaro e tondo: loro un mandano SMS, un chiedono dati sensibili e soprattutto un vogliono che tu richiami nessun numero strano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh bischeri! La TARI un vi scrive via SMS: occhio alle truffe che puzzan più del cassonetto d’agosto

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