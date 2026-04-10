Oggi si svolge l’ultimo saluto all’imprenditore deceduto, con una cerimonia funebre che si tiene nella chiesa Sacro Cuore di Gesù a Porto Sant’Elpidio. Domani, alle 15, la stessa chiesa ospiterà un momento di commemorazione pubblico, che segue mesi di attese e pratiche amministrative. La famiglia e i conoscenti si riuniscono per rendere omaggio alla memoria dell’imprenditore.

Domani alle 15, la chiesa Sacro Cuore di Gesù a Porto Sant’Elpidio aprirà le porte per un addio che arriva dopo mesi di attesa e burocrazia. Marino Orsilli, imprenditore noto nel mondo calzaturiero locale negli anni ’80 e ’90 con il suo calzaturificio ‘La Milva’, è morto il 21 dicembre 2025, lontano da casa. Il rientro delle sue ceneri è stato reso possibile solo ora, dopo mesi di pratiche tra ambasciate, documenti e autopsie. Un percorso doloroso che la sua famiglia ha dovuto affrontare prima di poterlo salutare. Orsilli non era solo un imprenditore. Era un uomo che amava creare, disegnare e immaginare scarpe, un nome noto nella comunità per la sua passione e la sua energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio all’imprenditore Marino Orsilli

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