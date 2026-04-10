Oggi conferenza di Pileri sul consumo di suolo

Questa sera alle 21 si tiene una conferenza a Palazzo Montani Antaldi, incentrata sul tema del consumo di suolo. L'evento vedrà la partecipazione di un docente del Politecnico di Milano, che discuterà dell'importanza di preservare e gestire correttamente le aree di terra. Non sono previsti interventi di altre personalità e l'incontro si rivolge a un pubblico interessato alle questioni ambientali e urbanistiche.

Pesaro, 10 aprile 2026 – Questa sera alle ore 21 a Palazzo Montani Antaldi, Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano, terrà una conferenza dal titolo: “Dalla parte del suolo. Riflessioni per una comunità urbanistica consapevole ”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Lupus in Fabula e prevede il contributo della costituzionalista Chiara Gabrielli. Partendo dal suo ultimo libro “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile (Laterza, 2024)” Pileri dialogherà con i partecipanti sul ruolo che il cittadino può svolgere per sollecitare politiche che sottraggano l’ecosistema del suolo al consumo e al degrado, suggerendo le domande giuste da porre a politici, amministratori e urbanisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi conferenza di Pileri sul consumo di suolo In Valdarno nasce il collettivo VADDS: primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo PileriArezzo, 06 febbraio 2026 – Un primo momento pubblico di confronto sul tema del consumo di suolo arriva in Valdarno grazie all’iniziativa promossa dal... Progetto Data Center al setaccio. Occhi puntati sul consumo di suoloDopo le critiche sollevate dalle forze politiche d’opposizione, arrivano le criticità segnalate da Città Metropolitana, Ats Milano e Cap Holding. Argomenti più discussi: Elezioni Fiavet: il programma di Gian Mario Pileri; Fiavet Confcommercio, Gian Mario Pileri eletto presidente; Pileri, neo presidente Fiavet: Con l’aiuto di tutti otterremo buoni risultati; Gian Mario Pileri eletto alla guida di Fiavet Confcommercio: Agenzie di viaggio di nuovo protagoniste. Oggi conferenza di Pileri sul consumo di suoloEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Mister D'Aversa ricorda il piccolo Ismael prima della conferenza stampa di oggi Domani scenderemo in campo con il lutto al braccio e, prima del calcio d'inizio, verrà osservato un minuto di raccoglimento. - facebook.com facebook Oggi all' @AuditoriumPdM la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Scienze di Roma #FDS2026 che si svolgerà dal 15 al 19 aprile. Il tema di quest’anno è “Caos e Armonia”. Scopri di più cnr.it/it/evento/20470 x.com