Oggi 10 aprile Santa Maddalena di Canossa | nobildonna lascia la ricchezza per servire Cristo

Il 10 aprile si celebra Santa Maddalena di Canossa, nobildonna che ha deciso di abbandonare la ricchezza e il lusso della sua vita per dedicarsi ai più bisognosi. In nome dell’amore per Cristo, si è impegnata ad aiutare i poveri e le persone in difficoltà nelle zone periferiche della sua città. La sua scelta ha portato a un impegno concreto nel sociale, lasciando un segno nella storia religiosa locale.

Nobildonna, santa Maddalena di Canossa, ha lasciato la vita agiata per dedicarsi alla cura dei poveri nelle periferie della sua città in nome dell’amore per Cristo. Fondatrice di due istituti religiosi, si occupò anche di promuovere la formazione cristiana dei giovani intraprendendo un’opera importante e coraggiosa per la sua epoca. Apparteneva ad una delle più illustri famiglie nobiliari della sua epoca. Era nata a Verona nel 1744 e pur negli agi ebbe un’infanzia ed un’adolescenza con molte difficoltà. Perse il padre a 5 anni. La madre si risposò e la abbandonò alle cure di una fredda istitutrice. Scoprì però che la vita da monaca non faceva per lei. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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