Offre un drink con olio motore per scherzo | minorenne avvelenato e portato al pronto soccorso

Durante una festa di compleanno tra minorenni vicino a una spiaggia pubblica a Verbania, un ragazzo è stato avvelenato dopo aver bevuto un drink contenente olio motore, offerto come scherzo da un coetaneo. L'episodio si è verificato nella serata del 4 aprile e ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza. Il minorenne è stato trasportato in ospedale in condizioni di gravità.

Minorennne avvelenato "per gioco". Nella serata del 4 aprile scorso, durante una festa di compleanno tra ragazzi minorenni, nei pressi di una spiaggia pubblica adiacente a uno stabilimento balneare di Verbania, un ragazzo è rimasto vittima di un grave "scherzo" che ha rischiato di compromettere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Gli versano olio motore in un drink, minorenne avvelenato a VerbaniaAGI - Uno "scherzo" che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto la sera del 4 aprile scorso a Verbania, dove un minorenne è finito in... Temi più discussi: Offre un drink con olio motore per scherzo: minorenne avvelenato e portato al pronto soccorso; Offre a un compagno un cocktail con olio motore: il 16enne finisce in ospedale; Offre all’amico un drink con olio motore, grave un sedicenne a Verbania; Versa olio motore nel drink e lo offre a un 16enne. Ragazzo ricoverato, denunciato un 17enne: Era uno scherzo. Offre un drink con olio motore per scherzo: minorenne avvelenato e portato al pronto soccorsoL'episodio è avvenuto a Verbania lo scorso 4 aprile; la vittima è stata sottoposto a un trattamento specifico su indicazione del centro Antiveleni di Bergamo ... novaratoday.it Offre a un compagno un cocktail con olio motore: il 16enne finisce in ospedaleLo scherzo di cattivo gusto poteva trasformarsi in tragedia. Il minorenne è stato subito male ed è finito in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri ... msn.com Il nuovo San Siro e l’opinione pubblica: il Milan offre un sondaggio per le esigenze dei tifosi rossoneri x.com Un coetaneo gli offre un #drink analcolico in cui ha versato #oliomotore, il minorenne si sente male dopo averlo bevuto e viene trasportato d'urgenza all'ospedale. E' accaduto a #Verbania durante una festa di compleanno. Individuato e #denunciato il respo - facebook.com facebook