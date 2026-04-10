Nel nuovo aggiornamento del gioco, il personaggio di Marcelo, nella versione Junior con valutazione di 90 OVR, si presenta come un elemento chiave per il team. L’obiettivo principale è ottenere cinque stelle di abilità sulla fascia, migliorando le performance in campo. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per gli utenti che vogliono potenziare le proprie strategie difensive e offensive, grazie a una qualità tecnica riconosciuta come tra le più alte nel settore.

Marcelo è sempre stato molto più di un semplice terzino sinistro. La sua versione Junior da 90 OVR mantiene intatta quell’essenza, offrendo una qualità tecnica che pochissimi difensori al mondo possono vantare. Analisi della Carta: La Leggenda Junior. OVR: 90 (TS).. Dribbling (91) & Mosse Abilità (5 ): Avere un difensore con 5 stelle abilità permette uscite palla al piede spettacolari e imprevedibili, fondamentali per superare il pressing alto.. Velocità (92) & Passaggio (89): Una rapidità eccellente che gli consente di coprire tutta la fascia, abbinata a cross e filtranti telecomandati.. Difesa (87) & Fisico (80): Valori solidi che, uniti alla sua agilità, lo rendono un osso duro anche in fase di ripiegamento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Obiettivo Marcelo Trophy Titans: 5 stelle abilità sulla fascia! Sblocca la versione Junior 90 OVR

FC 26 – Kaká Trophy Titans 92: il ritorno del Re! 5 stelle abilità e 5 stelle piede debole per l’Icona definitivaSbloccare Kaká non è per tutti: è una maratona di 14 sfide che richiede un sacrificio enorme in termini di giocatori e crediti (costo stimato oltre 1.

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