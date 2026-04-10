Nutella celebra Napoli | il nuovo vasetto con Vesuvio Golfo e sfogliatelle

Una nuova edizione di Nutella Buongiorno è stata presentata, con un vasetto decorato da immagini di Napoli. La grafica include il Vesuvio, il Golfo e le sfogliatelle, rappresentando simboli della città. La confezione è stata distribuita sul mercato italiano, in occasione di una collaborazione tra il marchio e la cultura locale. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali dettagli commerciali o campagne pubblicitarie.

"> Napoli Protagonista della Nuova Edizione di Nutella Buongiorno. Napoli è una delle città celebrate nella limited edition “Nutella Buongiorno”. Questa iniziativa, realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT S.p.A., rende omaggio a dieci città d’arte italiane. Il vasetto dedicato alla città partenopea presenta simboli iconici come il Vesuvio, il Golfo di Napoli e la famosa sfogliatella. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, fa parte di un’impegnativa iniziativa a lungo termine che mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico italiano. Tra i partner principali di questo progetto c’è ENIT, che ha giocato un ruolo cruciale nello sviluppo di una narrazione coinvolgente e nella selezione delle città. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Nutella celebra Napoli: il nuovo vasetto con Vesuvio, Golfo e sfogliatelle. Nutella dedica un vasetto "special edition" alla città di Napoli: l'iniziativaNapoli è tra le protagoniste della nuova edizione di “Nutella Buongiorno”, la limited edition 2026 realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT S. Terremoto nel golfo di Napoli, riunione in Prefettura. L'Ingv: nessun legame con Vesuvio e Campi FlegreiRiunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi convocata dal Prefetto di Napoli dopo l'evento sismico magnitudo 5. Temi più discussi: Nutella celebra Milano: il Duomo e lo skyline meneghino sui nuovi barattoli; Nuova collezione dedicata a dieci città d’arte italiane?, Nutella celebra il Teatro Massimo e la Vucciria; Nutella e Enit mettono l’Italia in un vasetto, al via la collezione Buongiorno 2026; Nutella Buongiorno celebra Bari: in arrivo il vasetto limited edition con Margherita e lungomare. Nutella Buongiorno, la nuova limited edition dedicata a 10 città d’arte italiane?(Adnkronos) – Nutella® presenta la nuova collezione ‘Nutella® Buongiorno’, limited edition 2026 realizzata in collaborazione con Enit spa. Un progetto che si inserisce in un percorso pluriennale giunt ... ilnapolionline.com Nutella dedica un vasetto special edition alla città di Napoli: l'iniziativaLa città partenopea è tra le protagoniste della nuova edizione di Nutella Buongiorno, la limited edition 2026 dedicata a 10 città d’arte italiane ... napolitoday.it Arriva la nuova limited edition ‘Nutella Buongiorno’ che celebra dieci città d’arte foodaffairs.it/2026/04/09/nut… x.com Palermo tra le protagoniste della limited edition 2026 “Nutella® Buongiorno” Un vasetto dedicato alla città racconta icone, tradizioni e sapori, dal Teatro Massimo alla Vucciria fino al buccellato siciliano. Un dolce omaggio che celebra l’anima unica del cap - facebook.com facebook