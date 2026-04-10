Oggi si svolge un incontro tra Antonio Tajani e i rappresentanti della famiglia Berlusconi a Milano. La riunione riguarda i congressi di partito e la possibile sostituzione del capogruppo alla Camera, Paolo Barelli. Dentro Forza Italia si respira un’atmosfera di attesa, e si valuta la possibilità che Tajani possa ricevere indicazioni sulla direzione futura del partito. L’appuntamento si svolge in un clima di confronto tra le parti.

Dentro Forza Italia si respira un clima di attesa. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, infatti, Antonio Tajani dovrebbe recarsi oggi a Milano per incontrare Marina e Pier Silvio Berlusconi e confrontarsi sul nodo dei congressi e sul possibile avvicendamento del capogruppo alla Camera Paolo Barelli. Dopo la nomina di Stefania Craxi al Senato, l'ipotesi di una operazione analoga anche a Montecitorio appare concreta. Per Barelli potrebbe profilarsi un incarico al ministero delle Imprese e del Made in Italy o un ruolo istituzionale. Sul successore, la scelta spetterà a Tajani. In pole position c'è Enrico Costa, considerato figura di equilibrio e mediazione apprezzata anche dalla famiglia Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo summit tra Tajani e i Berlusconi. Capogruppo alla Camera: Costa favorito

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