La Regione ha firmato una convenzione con l'Agenzia del demanio che rappresenta un nuovo passo verso la realizzazione del polo sanitario Ismett 2 a Carini. Questa collaborazione ufficializza un contributo specifico destinato alla fase di sviluppo del progetto. La firma si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare l'infrastruttura sanitaria nell'area. L'accordo è stato annunciato ufficialmente nelle ultime ore.

C'è un altro contributo per la nascita del polo di eccellenza sanitaria Ismett 2 di Carini. E arriva dalla Regione. Nell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, è stato dato il via libera allo schema di convenzione tra la Struttura per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nuovo centro di ricerca di Ismett a Carini, ad aprile il bando di garaL'inizio dei lavori in programma per novembre, la consegna dell'opera a dicembre 2029.

Temi più discussi: Nuovo passo verso la nascita dell'Ismett 2 di Carini, convenzione tra Regione e Agenzia del demanio; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Nuovo Commissariato di PS a S.Angelo L. siglato in Prefettura protocollo; Nuova vita per l'antico faro.

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Regione, da giunta via libera a convenzione con Agenzia del demanio per sostenere Ismett 2, velocizziamo così la realizzazione del polo di eccellenza medica Il governo regionale aggiunge un nuovo contributo per sostenere la nascita del polo di eccellen x.com