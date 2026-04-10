A Milano si moltiplicano le aperture di nuovi ristoranti, tra trattorie tradizionali, wine-bar e locali di cucina informale. La maggior parte delle nuove aperture si concentra nel centro della città, con poche eccezioni in periferia. Tra i locali più attesi ci sono strutture di alta cucina di livello fine dining e ristoranti più casual, che arricchiscono l’offerta gastronomica anche nelle zone più centrali.

I nuovi indirizzi in città e in periferia fra trattorie firmate, wine-bar e «casual dining». Fine dining, poco e in centro. Ecco di chi si sta parlando, e dove prenotare prima che l'hype svanisca +++dropcap Sei già stato da tizio? E da caio? Se ha aperto da una settimana, è ufficialmente FOMO. Le nuove aperture di ristoranti, wine-bar, bakery, pasticcerie e pizzerie (ristoranti romantici, trattorie fuoriporta, ristoranti con giardino) a Milano sono continue. Una via l’altra, ne parlano tutti, ci si mette in fila (reale o virtuale, cercando di prenotare) e bisogna farlo il prima possibile, prima che sia già tempo della prossima insegna. Il mondo di giornalisti e content creator gira sempre più veloce, e con lui quello dei clienti incuriositi dall’hype. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nuovi ristoranti a Milano: tutte le aperture più interessanti in città

Nuovi ristoranti a Milano: tutte le aperture in città da non perdereI nuovi indirizzi in città e in periferia fra trattorie firmate, wine-bar e «casual dining».

Nuovi ristoranti a Milano: le aperture in cittàGli indirizzi giusti in centro città e in periferia fra nuove trattorie firmate, locali alla moda e cosiddetti «casual dining».

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