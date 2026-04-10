Nuova isola scoperta in Antartide | era segnalata come zona di pericolo inesplorata sulle carte nautiche

Durante una spedizione nel Mare di Weddell, i ricercatori hanno individuato un'isola mai segnalata prima sulle carte nautiche, dove era indicata come “zona di pericolo inesplorata”. La scoperta riguarda una terra emersa che si trova vicino alla costa antartica, in un’area ancora poco esplorata. La presenza dell’isola è stata confermata attraverso immagini satellitari e rilevamenti sul campo. La scoperta apre nuove possibilità di studi sull’area.

Durante una spedizione nel Mare di Weddell, che bagna l'Antartide, i ricercatori hanno scoperto un'isola completamente nuova. Sulle mappe nautiche era segnalata come "zona di pericolo inesplorata". Nelle immagini satellitari si "mimetizzava" tra i numerosi iceberg e le piattaforme di ghiaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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