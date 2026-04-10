Nuova frana in Molise evacuate 50 persone a Salcito dai Vigili del fuoco – Il video

Nel Molise, un movimento franoso ha colpito alcune abitazioni nel centro di Salcito, portando all’evacuazione di circa 50 persone. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza le abitazioni coinvolte. Un video mostra le operazioni di soccorso e le aree interessate dal dissesto. La situazione è ancora in fase di monitoraggio e gestione da parte delle autorità locali.

(Agenzia Vista) Molise, 10 aprile 2026 I Vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (CB) a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, disposta l'evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente, l'elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l'evoluzione del fronte franoso. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Molise, nuova frana: evacuate 50 persone a SalcitoUna nuova emergenza frane in Molise, a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso. Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato: evacuate 50 personeAutostrada A14 chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara... Temi più discussi: Maltempo, Cdm: stato emergenza Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioni; FRANA A PETACCIATO (CB), MONITORAGGIO IN CORSO; Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito; Molise, si risveglia frana storica di Petacciato: vigili del fuoco in ricognizione anche con i droni. Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito dai Vigili del fuoco(Agenzia Vista) Molise, 10 aprile 2026 I Vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (CB) a causa di un movimento franoso che ha interessato ... quotidiano.net Nuova frana in Molise, evacuate 50 persone a Salcito(ANSA) – SALCITO, 09 APR – Una nuova emergenza frane, l’ennesima, in Molise. Da questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a Salcito, piccolo centro della provincia di Campobasso, a causa di un ... espansionetv.it la Repubblica. . Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai sono precipitati da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo - facebook.com facebook #Palermo, grave incidente sul lavoro per la rottura del braccio di una gru, morti 2 operai. Coinvolta una tettoia sottostante, ferito un terzo lavoratore: #vigilidelfuoco in azione dalle 11:20 per la messa in sicurezza dell'area [ #10aprile 13:00] x.com