Nunez Juventus la dirigenza bianconera è alla finestra | ecco la volontà del centravanti uruguaiano

La dirigenza della Juventus sta monitorando attentamente la situazione del centravanti uruguaiano, senza aver ancora preso decisioni definitive. La posizione del giocatore e le sue intenzioni riguardo al futuro sono al centro delle discussioni interne. La società mantiene un atteggiamento di attesa, valutando eventuali sviluppi prima di intraprendere ulteriori azioni ufficiali. La situazione resta in evoluzione e seguita con attenzione dal club.

di Angelo Ciarletta Nunez Juventus, la dirigenza della Vecchia Signora è alla finestra: ecco la volontà del centravanti uruguaiano per il futuro. La Juve accende i motori in vista delle prossime sessioni di mercato, mettendo nel mirino un rinforzo di caratura internazionale per il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei nomi seguiti è Darwin Núñez. MERCATO JUVE LIVE L’ex calciatore del Liverpool starebbe vivendo con insofferenza la sua esperienza in Arabia Saudita e desidera tornare a competere nel calcio europeo dopo i prossimi Mondiali. Il club bianconero aveva già effettuato un sondaggio la scorsa estate, parallelamente alla trattativa impostata con il PSG per l’acquisto di Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Jackson alla Juve, la dirigenza bianconera monitora anche il centravanti senegalese per l’estate. Tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Jackson alla Juve, la dirigenza bianconera monitora anche il centravanti senegalese per il mercato estivo.

Nunez Juve, il centravanti uruguaiano è uno dei nomi seguiti dai bianconeri per l’attacco. Le ultimissimedi Angelo CiarlettaNunez Juve, il centravanti uruguaiano è uno dei nomi seguiti dalla Vecchia Signora per rinforzare l’attacco.

Temi più discussi: Nunez allo Stadium, blitz di Inzaghi alla Continassa: la Juve non lo perde di vista; La Juventus fa sul serio per Nuñez: il retroscena sul primo contatto, galeotta l'amichevole; TRIBUNA.COM * SERIE A: URUGUAY A TORINO: NON SOLO NUNEZ, LA JUVENTUS MONITORA ANCHE UGARTE, È IL PRESCELTO PER LA MEDIANA BIANCONERA; Uruguay a Torino: non solo Nunez, la Juventus monitora anche Ugarte, è il prescelto per la mediana bianconera.

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Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviatiLa Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere. Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juvent ... calciomercato.it

Secondo il Corriere dello Sport, Darwin Nunez è una pista da seguire per l’attacco del Milan dell’anno prossimo Sempre secondo il Corriere, l’ex Liverpool, oggi in Arabia Saudita, è un’opzione anche per la Juventus: possibile derby di mercato tra rosson - facebook.com facebook

Al netto del contatto di settimana scorsa, la #Juventus non ha fatto passi avanti per Darwin #Nunez e non sta pensando di andare oltre nei colloqui. La volontà dell'attaccante è quella di restare in Arabia. @OggiSportNotiz2 x.com