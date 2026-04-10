Nucleo Elicotteri di Pontecagnano | arrivato nuovo velivolo di ultima generazione

Il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano ha ricevuto un nuovo elicottero di ultima generazione prodotto dalla società Leonardo S. Il velivolo è stato consegnato nelle scorse settimane e si aggiunge alla flotta in dotazione al nucleo. L’introduzione di questo modello rinnova le capacità operative del reparto, che si occupa di attività di soccorso e servizio pubblico. La consegna è stata ufficializzata attraverso comunicati interni dell’ente.

Il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano ha recentemente ampliato il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione fornito dalla società Leonardo S.p.A., l’AW169. Il velivolo, bimotore multiruolo, caratterizzato da avanzate soluzioni tecnologiche, rappresenta un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Carabinieri, al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione... Operazione "Pasqua sicura": rafforzati i controlli nel salernitano, in azione anche l'aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di PontecagnanoL'operazione vedrà l'impiego di numerose pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Tenenze ovvero Stazioni territoriali, con il supporto aereo del 7°... Temi più discussi: Operazione Pasqua sicura: rafforzati i controlli nel salernitano, in azione anche l'aereo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano; Pasqua blindata in Irpinia: elicotteri in volo e arresti per droga e furti VIDEO; Pasqua e Pasquetta: più sereni grazie ai Carabinieri. Carabinieri. Un nuovo elicottero di ultima generazione arriva al 7° Nucleo di PontecagnanoIl 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano ha recentemente ampliato il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione fornito dalla società Leonardo S.p.A., l’AW169. ondanews.it Carabinieri, al 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano arriva il nuovo AW169Il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione AW169, ... zon.it Il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano ha recentemente ampliato il proprio parco mezzi con l’introduzione del nuovo elicottero di ultima generazione fornito dalla società Leonardo S.p.A., l’AW169. Il velivolo, bimotore multiruolo, caratterizzato da avanzate solu - facebook.com facebook