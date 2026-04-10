Da circa un mese, un cinghiale si aggira nel quartiere G3 di Novi Ligure, provocando preoccupazione tra i residenti. La presenza dell’animale nel centro abitato ha causato diversi disagi e timori tra le persone che vivono nella zona. Le segnalazioni inviate alle autorità sembrano aver prodotto poche risposte concrete, lasciando molti cittadini in attesa di interventi efficaci. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cerca una soluzione per mettere fine alla presenza dell’animale nel quartiere.

Un esemplare di cinghiale si sta muovendo all’interno del perimetro urbano del quartiere G3 a Novi Ligure da circa un mese, scatenando il malcontento dei residenti che lamentano una gestione inadeguata della segnalazione. La presenza costante dell’animale nelle strade della zona ha portato a un recente episodio di pericolo, durante il quale un cittadino è stato sorpreso da un attacco mentre si prendeva cura del proprio cane. L’assenza di riscontri nonostante le segnalazioni reiterate. La questione non è nata improvvisamente, ma affonda le radici in un periodo di trenta giorni caratterizzato da avvistamenti costanti tra le abitazioni del quartiere G3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novi Ligure, terrore al quartiere G3: cinghiale aggressivo tra le case

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