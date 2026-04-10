Domenica al Parco Esposizioni di Novegro si prevede un’affluenza di oltre 30.000 persone in occasione delle elezioni generali del Perù. L’evento ha richiamato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti delle comunità peruviane presenti nel paese, riempiendo gli spazi della struttura durante tutta la giornata. La presenza di così tante persone si lega alle votazioni che si svolgono nel paese sudamericano.

Domenica si preannuncia una giornata di grande affluenza al Parco Esposizioni di Novegro, dove sono attese oltre 30mila persone in occasione delle elezioni generali del Perù. Un evento che coinvolgerà la numerosa comunità peruviana residente in Veneto e Lombardia, con particolare concentrazione nel milanese, tra le più significative in Europa. Le operazioni di voto si svolgeranno presso Novegro Fiere, all’interno di quattro padiglioni e nelle aree esterne, dalle 7 alle 17, sotto l’organizzazione del Consolato Generale del Perù. Gli elettori saranno chiamati a scegliere il Presidente e i Vice Presidenti della Repubblica, i Vice Presidenti, i membri del nuovo Congresso bicamerale (senatori e deputati) e i rappresentanti al Parlamento Andino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novegro, in arrivo 30mila persone per le elezioni generali in Perù

Elezioni in Perù, a Novegro attesi oltre 30mila sudamericani dal nord ItaliaSegrate, 9 aprile 2026 - Domenica 12 aprile attese oltre 30 mila persone in occasione delle elezioni generali della Repubblica del Perù che si...

Perù vota a Novegro: 30mila cittadini e misure speciali per il votoOltre 30 mila cittadini peruviani sono attesi a Novegro questo fine settimana per determinare il futuro della loro nazione.

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