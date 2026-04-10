Novarese colpo al crimine | 170 arresti e 1 milione di beni sequestrati

Nel corso dell'ultimo anno, le forze dell’ordine nel territorio novarese hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di 170 persone e al sequestro di beni per oltre un milione di euro. Questi numeri rappresentano un risultato importante nella lotta contro attività illegali nella zona. L’intervento ha coinvolto diverse operazioni di polizia, finalizzate a contrastare il crimine organizzato e la criminalità diffusa.

Un bilancio operativo che segna 170 arresti e oltre un milione di euro in beni sottratti all’illegalità caratterizza l’ultimo anno di attività delle forze dell’ordine nel novarese. I dati, emersi durante le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato, delineano un quadro di controllo capillare del territorio, che spazia dai sequestri di stupefacenti alla tutela dei soggetti più fragili. L’operatività sul campo ha permesso di colpire duramente l’economia illecita locale, con la confisca di circa 1,14 milioni di euro tra conti correnti, veicoli e proprietà immobiliari. Parallelamente al contrasto alle infiltrazioni economiche, le autorità hanno condotto una lotta serrata contro lo spaccio, riuscendo a sequestrare quantità rilevanti di marijuana, hashish, cocaina e diverse sostanze sintetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Novarese, colpo al crimine: 170 arresti e 1 milione di beni sequestrati Sequestri per un milione e 170 arresti nel novarese: ora la polizia pensa a un piano anti-truffe con le parrocchieL’attività della polizia di Stato nel territorio novarese nell’ultimo anno si è conclusa con un bilancio di 170 arresti e sequestri patrimoniali che... Roma: colpo al patrimonio della criminalita’, sequestrati beni per oltre un milioneUn’importante operazione contro il patrimonio della criminalità organizzata a Roma ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro.