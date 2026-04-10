Una notte d’orrore si è verificata in un ospedale di Ravenna, dove una donna di 86 anni ricoverata ha subito molestie sessuali da parte di un uomo che è entrato improvvisamente nella sua stanza. La donna si trovava sola nella camera quando l’aggressore si è introdotto, mettendo in atto il suo gesto. La ricostruzione dei fatti è al momento in corso da parte delle forze dell’ordine.

Deve aver pensato di essere finita in un incubo, e anche dei peggiori, la donna di 86 anni ricoverata all’ ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna che in piena notte ha subito pesanti molestie di natura sessuale da parte di un uomo entrato improvvisamente nella stanza nella quale si trovava. È accaduto lunedì notte, subito dopo Pasqua, attorno alle 2. Nella camera si trovavano ricoverati, oltre alla donna, altri due pazienti, tutti ultraottantenni. Dormivano profondamente quando un uomo, un giovane nordafricano di origine marocchina, si è introdotto nella stanza e si è avvicinato al letto della signora 86enne appoggiando i suoi genitali sul collo della donna, accanto al viso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anziana

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