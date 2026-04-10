Norris e Sainz sfida nel tempo | duello tra kart storici e moderni

Lando Norris e Carlos Sainz si sono sfidati su una pista di karting in un confronto che ha attraversato un secolo di evoluzione dei mezzi di locomozione. I due piloti hanno utilizzato veicoli che vanno dai modelli storici del 1959 ai kart più moderni del 2026, mettendo alla prova le proprie capacità su una varietà di mezzi. L’evento ha coinvolto una serie di prove tecniche e di velocità tra i due piloti.

Lando Norris e Carlos Sainz si sono ritrovati fianco a fianco su una pista di karting per un confronto tecnico che ha attraversato un secolo di evoluzione meccanica, mettendo alla prova le loro abilità con mezzi che spaziano dal 1959 ai modelli del 2026. La sfida, realizzata per il canale YouTube Quadrant appartenente al campione del 2025, ha i due ex compagni di squadra alternarsi su diverse generazioni di veicoli, analizzando come la tecnologia e l’ergonomia abbiano trasformato radicalmente la guida. Dalle origini senza freni alla precisione della replica di Senna. Il percorso temporale è iniziato con un mezzo estremamente spartano: il Twin Vill del 1959. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Norris e Sainz sfida nel tempo: duello tra kart storici e moderni Viaggio nel tempo tra i tesori storici della PugliaLa Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l’impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente... Mario Kart World riceverà presto una modalità aggiuntiva molto nota ai fan “storici”?Una possibile novità in arrivo per Mario Kart World sta facendo discutere la community dei fan. Argomenti più discussi: Brundle gela la FIA: Il caso Hamilton-Norris è un allarme rosso; Oscar Piastri avverte delle conseguenze drammatiche dei cambiamenti nelle unità di potenza della F1: conseguenze indesiderate in arrivo.; George Russell domina la sessione di prove al Gran Premio di Cina: Mercedes brilla nell'apertura della F1 2026. Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre di F1 per Lando Norris. #ANSA - facebook.com facebook Lewis Hamilton, Jenson Button, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. E' la top 4 dei migliori piloti di sempre di F1 per Lando Norris. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com