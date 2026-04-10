Non vede e ama il Bologna La preghiera di Chantal | Aiutetami a portare il mio amico in curva

Una donna ha chiesto aiuto per portare il suo amico in curva durante la partita tra Bologna e Lecce, prevista per il 10 aprile 2026. La donna ha scritto una preghiera pubblicamente, chiedendo assistenza nel trasporto del suo amico Stefano, che non vede, ma ama il Bologna. La richiesta è stata diffusa sui social e ha attirato l’attenzione di alcuni tifosi e sostenitori della squadra.

Bologna, 10 aprile 2026 – "Aiutatemi a portare il mio amico Stefano in curva con me per Bologna-Lecce, mi descrive la partita meglio di chiunque altro". E' l'appello che lancia Chantal Pimienta Sosa, 37 anni genovese di nascita ma super tifosa dei rossoblù che vive con la madre Loredana a San Donato Milanese ma segue da abbonata in curva Bulgarelli ogni gara della squadra di mister Italiano. Non vedente dalla nascita, accanto a lei c'è spesso un accompagnatore che le racconta l'andamento della gara, "ma contro gli inglesi dell'Aston Villa avevo un tifoso 'normale', non un accompagnatore, perché è difficile trovarli", racconta. Un amore per i rossoblù nato grazie al papà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non vede e ama il Bologna. La preghiera di Chantal: “Aiutetami a portare il mio amico in curva” «Gli amici di Aba hanno creato una foto con me e lui abbracciati, ciò ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico»L'omicidio che ha sconvolto l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia rivela un lato oscuro legato alla manipolazione tecnologica. Leggi anche: «Una foto fatta con l’intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico» Argomenti più discussi: La Messa in Coena Domini; Modena, compra da Amazon un iPhone da 1.400 euro e riceve una pila di calamite: Da un mese nessun rimborso; Un palazzo affrescato nel cuore di Bologna; Rifiuti urbani: intelligenza artificiale e digital twin a Roma, Napoli e Bologna. Con l’Aston Villa al Dall’Ara il Bologna cerca la sua faccia miglioreQuale Bologna vedremo dunque giovedì sera sfidare l’Aston Villa al Dall’Ara? Quello dominante e impressionante del primo tempo di Cremona, capace di giocarsela contro chiunque, o quello svagato, pasti ... bologna.repubblica.it Yago Dos Santos è il nuovo playmaker della Virtus Bologna - facebook.com facebook Bologna, la stretta contro le false recensioni online dei locali non convince i ristoratori: «Lo scontrino non basta ma falsità e influencer incidono. Il 10% del fatturato passa dai giudizi» x.com