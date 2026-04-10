Non ricordo mai il suo nome Francesco Moser sulla nipote Clara Isabel

Da sempre molto riservato, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser ha recentemente dichiarato di non ricordare il nome della nipote, Clara Isabel. La confessione è arrivata durante un'intervista in cui ha parlato del rapporto con la famiglia, senza fornire ulteriori dettagli sulla relazione con la nipote o sul motivo di questa dimenticanza. Moser, noto per la sua carriera nel ciclismo, ha preferito mantenere un tono tranquillo durante l’intervista.

Da sempre molto discreto e riservato, l’ex campione di ciclismo Francesco Moser si è recentemente aperto con il settimanale Oggi parlando del ruolo di nonno, dopo la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Ignazio Moser e di Cecilia Rodriguez La notorietà di figlio e nuora, infatti, hanno giocoforza rimesso al centro dell’attenzione anche l’ex ciclista 74enne, che racconta di non aver preso ancora molta dimestichezza con la nipotina, assicurando di dimenticarsi sempre il suo nome. “Ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l’altro. Non capisce niente adesso, cosa la chiamo?”. Moser ha anche tenuto a mantenere l’immagine di uomo autoritario che si è costruito negli anni, rispondendo alla domanda: “Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io”.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Non ricordo mai il suo nome” Francesco Moser sulla nipote Clara Isabel “Mia nipote…”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le parole di nonno Francesco su Clara IsabelIl nome di Francesco Moser torna al centro dell’attenzione, non solo per la sua straordinaria carriera nel ciclismo, ma anche per alcune...