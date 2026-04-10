Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, il conduttore ha analizzato le tensioni internazionali e il ruolo dell’Italia, concentrandosi anche sul quadro politico interno dopo il referendum. Tra gli ospiti, un noto esponente dell’editoria di sinistra ha commentato con toni critici le recenti posizioni di alcune figure politiche, tra cui la leader del partito e l’ex premier. La discussione si è concentrata sulle dinamiche politiche e sui recenti sviluppi istituzionali.

Le tensioni internazionali, il ruolo dell’Italia e il quadro politico interno dopo il referendum sono stati al centro dell’ultima puntata di Otto e mezzo, il talk di La7 condotto da Lilli Gruber. Tra gli ospiti, collegato da Dogliani, anche l’imprenditore Carlo De Benedetti, protagonista di un intervento che ha alternato apprezzamenti e critiche al centrosinistra. Il giudizio sul Pd e su Schlein. De Benedetti ha definito il Partito Democratico un partito “ un po’ schizofrenico ”, incapace – a suo dire – di trovare una sintesi interna prima ancora che allearsi con altre forze politiche. Nonostante questo, il giudizio sulla segretaria Elly Schlein è stato positivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non me ne intendo di insalate”. Il mostro sacro dell’editoria (di sinistra) umilia Schlein e Conte

De Rossi a Dazn, arriva Conte: “Ecco il mostro sacro, gli lascio il microfono sennò si arrabbia”Il tecnico del Genoa a Dazn: “la squadra se la meriterebbe una vittoria su una grande, certo non credo che il Napoli sarà d’accordo.

Cacciari umilia Conte e Schlein: “Pazzi a parlare di primarie senza unione e programma: i soldi li prendono sotto al cavolo?”“Aver cominciato a parlare di primarie un secondo dopo il risultato del referendum è da pazzi”.