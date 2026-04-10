Giorgia Meloni ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo un periodo di silenzio, che ha seguito la sconfitta referendaria. Durante l'intervento, ha affermato che non ci sono intenzioni di fare marcia indietro, sottolineando di non voler arretrare di fronte alle sfide. L'occasione ha attirato molta attenzione, dato il ritorno sulla scena politica dopo le tensioni legate ai recenti eventi internazionali che coinvolgono figure di rilievo globale.

La stiamo perdendo Il primo discorso dopo la batosta al referendum costituzionale risulta privo di smalto e senza neanche un accenno di autocritica La stiamo perdendo Il primo discorso dopo la batosta al referendum costituzionale risulta privo di smalto e senza neanche un accenno di autocritica Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Non indietreggiamo». Meloni non sa andare oltre la propaganda

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Meloni: "Riforma giustizia coraggiosa, andare oltre allarmismi e menzogne"L’intervento di Giorgia Meloni all’evento per il “sì” al referendum che si è tenuto a Milano si è aperto con un passaggio sulla situazione...

Temi più discussi: Non indietreggiamo. Meloni non sa andare oltre la propaganda; Così è e così resta; Meloni alla Camera: Il governo continuerà con determinazione, affrontando la crisi e le sfide internazionali; Centrosinistra all’attacco: Premier fuori dalla realtà.

Meloni alla Camera: Il governo continuerà con determinazione, affrontando la crisi e le sfide internazionaliIn un’ora di intervento alla Camera, Giorgia Meloni ha affrontato temi cruciali per l’Italia, dalla riforma della giustizia alla crisi energetica, confermando l’impegno del governo fino alla fine dell ... lamilano.it

Meloni, le parole chiave del discorso: Fatti, rimpasto, elezioni anticipate, mafiaGiorgia Meloni dice che non c’è bisogno di ripartenza perché il governo non si è mai fermato. E la parola chiave, ripetuta decine di volte ... ilmessaggero.it

VIDEO | Meloni scuote la testa durante intervento di Schlein alla Camera: È tutto falso - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "accoglie con soddisfazione e sostiene con forza la notizia dell'avvio di negoziati diretti tra Israele e Libano, annunciato oggi dal Primo Ministro Netanyahu". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Il Governo italia x.com