Non è di Alberto Stasi Garlasco l’ultimo possibile colpo di scena

A Garlasco si avvicina la conclusione di una nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. Le autorità stanno lavorando per chiudere il fascicolo entro la fine di maggio, secondo quanto riportato da fonti ufficiali e media. Sul tavolo degli investigatori non ci sarebbe più il nome di Alberto Stasi, che in passato era stato al centro del caso. Nessuna conferma è arrivata finora sulla possibile identità del nuovo sospettato.

È iniziato il conto alla rovescia sulla nuova indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da programmi tv e organi di stampa, la Procura sarebbe intenzionata a chiudere il fascicolo entro la fine di maggio. Dopo oltre un anno di approfondimenti, si capirà se gli inquirenti chiederanno il rinvio a giudizio per Andrea Sempio o se invece opteranno per l’archiviazione. Tra gli esperti che seguono il caso, prende quota la prima ipotesi. Nel frattempo, dal palazzo di giustizia filtra pochissimo. Gli inquirenti stanno mettendo insieme gli esiti delle consulenze svolte negli ultimi mesi: da quella informatica agli accertamenti anatomo-patologici, fino alle analisi sulle macchie di sangue e al profilo di Andrea Sempio elaborato dai carabinieri del Racis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Garlasco, nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio: “La revisione del processo”Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far... Leggi anche: Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e Sempio GARLASCO, TAORMINA dice che presto Sempio sarà arrestato Temi più discussi: Garlasco, Alberto Stasi nel ricordo della sua prof: Ma quale biondino dagli occhi di ghiaccio?; Caso Garlasco, Stasi racconta la scena in cucina, mentre il caso arriva in teatro: tutte le novità; Il delitto di Garlasco sale a teatro con i legali di Alberto Stasi; Garlasco in Tv, Infante: Stasi colpevole comodo. De Rensis stronca il movente: Si può uccidere per questo?. Garlasco, la svolta nei dettagli: «Quella bici non è di Alberto Stasi. Dubbi sul lavandino, il killer potrebbe essersi lavato altrove»Il delitto di Garlasco continua a sollevare interrogativi, anche a distanza di anni. Le ultime analisi riportano l’attenzione su due dettagli che potrebbero cambiare la lettura della ... leggo.it Delitto di Garlasco | Ghizzoni, consulente Stasi: Sul dispenser 9 impronte, non solo quelle di AlbertoIl delitto di Garlasco negli studi di Mattino 5 News con le parole del consulente di Alberto Stasi, Oscar Ghizzoni: cosa ha detto ... ilsussidiario.net Fa discutere la possibile presenza sul palco degli avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'assassinio. - facebook.com facebook