Ogni anno, sui social network, circola un messaggio che recita “Non autorizzo Facebook a…”, con variazioni minime rispetto alle versioni precedenti. Questa bufala si ripresenta ciclicamente, attirando ancora molte persone che credono sia un avviso ufficiale o un modo per esercitare un diritto. Nonostante la diffusione periodica, si tratta di un messaggio privo di fondamento legale e di ufficialità da parte del social network.

Ogni anno ritorna, cambia leggermente forma, ma il messaggio resta lo stesso: “ Non autorizzo Facebook a. ”. È una delle bufale più longeve del web, capace di sopravvivere da oltre 15 anni e di ingannare ancora migliaia di persone. Nonostante sia stata smentita più volte, continua a circolare sotto forma di copia-incolla, alimentata da paura e disinformazione. Il problema non è solo il contenuto falso, ma il fatto che molti utenti credono davvero di proteggersi con un semplice post. In realtà, accade esattamente il contrario: si dimostra quanto sia facile cadere in trappole digitali. La storia del “ Non autorizzo ” è un esempio perfetto di fake news persistente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non autorizzo”: la bufala che torna ogni anno su Facebook (e in cui cascano ancora tutti)

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