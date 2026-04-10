Le società partecipate dallo Stato sono imprese di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze è azionista. Di recente, sono state annunciate nomine di rilievo in alcune di queste aziende. In particolare, una società ha subito un cambio di vertice, mentre altre due hanno confermato i loro amministratori. Le decisioni riguardano sia la sostituzione delle figure di vertice che le strategie di gestione.

Il governo ha deciso le nomine di Stato per i vertici di Enel, Enav, Eni e Leonardo, le principali società partecipate dallo Stato. Dopo la conferma di Matteo Del Fante come amministratore delegato di Poste Italiane e di Silvia Rovere come presidente, è stata trovata la quadra su altre importanti caselle. Le società partecipate dallo Stato sonoimprese di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene quote di capitale, direttamente oppure tramite Cassa Depositi e Prestiti e costituiscono una fetta importante, circa il 30%, dell’interno listino azionario della Borsa Italiana. Una fetta che vede tra le altre, Monte dei Paschi di Siena, Leonardo, Enav, Eni, Enel e Poste Italiane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nomine società partecipate: rivoluzione in Leonardo, conservazione in Eni ed Enel

Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di...

Temi più discussi: Rivoluzione a Leonardo, il nuovo ad è Lorenzo Mariani. Claudio Descalzi e Flavio Cattaneo confermati alla guida di Eni e Enel: le nomine del governo; Nomine Mef: conferme a Eni e Enel, novità ai vertici di Leonardo ed Enav; Nomine: Poste parte, Leonardo respira, probabili conferme a Enel; Da Leonardo alle altre partecipate statali: chi cade col giro di poltrone.

Nomine Partecipate: Il MEF sceglie la continuità per Eni ed Enel, rivoluzione ai vertici di LeonardoIl Tesoro blinda i vertici dell'energia: Descalzi (Eni) e Cattaneo (Enel) restano al comando. Cambio di rotta per Leonardo con Mariani. it.benzinga.com

Nomine, in scadenza i vertici di 155 partecipate pubbliche che capitalizzano oltre 282,6 miliardi. Ecco qualiNei prossimi mesi scadranno 842 incarichi negli organi sociali delle partecipate statali, secondo il centro studi CoMar. Tra consigli di amministrazione e collegi sindacali, il ministero dell’Economia ... milanofinanza.it

Il nuovo giro di nomine nella società dell'aerospazio, difesa e sicurezza vede la conferma di Claudio Descalzi come capo azienda all'Eni e per il secondo mandato di Flavio Cattaneo alla guida dell'Enel. https://shorturl.at/urW5w - facebook.com facebook

Partecipate statali, nomine da record: prossimi i rinnovi per 842 incarichi in 155 società del Mef, con ricavi per 206 miliardi di euro, utili per 16,5 miliardi, 288.120 dipendenti, una capitalizzazione di borsa di 282,6 miliardi. L'analisi di CoMar x.com