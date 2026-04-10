Nomine partecipate 2026 il risiko nascosto | la discontinuità manageriale segue il potere non i conti - RETROSCENA

Le nomine pubbliche del 2026 sembrano seguire logiche diverse dai risultati finanziari delle aziende o degli enti coinvolti. Secondo alcune fonti, le decisioni sono influenzate principalmente dagli equilibri politici e dagli umori del potere, più che da criteri meritocratici o da performance economiche. Questo scenario si inserisce in un quadro di continui cambiamenti manageriali, che appaiono strettamente legati alle dinamiche di potere più che alle esigenze organizzative.

Altro che meritocrazia, altro che continuità aziendale. Nel grande gioco delle nomine pubbliche, la parola d’ordine resta una sola: discontinuità, ma solo quando conviene a chi comanda. E così, tra corridoi ministeriali e consigli d’amministrazione blindati, si consuma l’ennesimo risiko delle poltrone, dove i risultati di bilancio finiscono in secondo piano rispetto agli equilibri politici del momento. Perché il punto, sussurrano fonti ben piazzate, è che la tanto evocata “discontinuità manageriale” non nasce da strategie industriali o performance da manuale, ma dagli umori di chi, temporaneamente, tiene il timone del potere. Oggi si promuove, domani si silura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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