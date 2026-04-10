Un'azienda che ha attraversato momenti difficili si trova al centro di un procedimento legale che coinvolge alcuni dirigenti e membri della proprietà. La vicenda riguarda presunte irregolarità finanziarie e questioni di gestione interna, con le parti coinvolte che si sono presentate davanti ai giudici per chiarire la propria posizione. La vicenda si sviluppa in un contesto di tensioni e dispute tra gli attori coinvolti, mentre il procedimento è ancora in corso.

Stringe tra le mani il testimone ricevuto dal padre. Gabriele Grisolini nel 1961 è stato uno dei pionieri del Panno, che ci ha creduto e ha aperto una fabbrica per creare lavoro e tramandare una storia unica. Sessantacinque anni sulla breccia, non solo casentinese ma internazionale perché Tessilnova ha spedito capi di abbigliamento nel tessuto in lana col ricciolo in tutto il mondo. Ultima "medaglia" di una lunga storia appuntata sul petto: due anni fa l’azienda di Claudio Grisolini è stata scelta da Fendi per realizzare la famosa "baguette" in Panno Casentino: una serie limitata per celebrare i venticinque anni dell’iconico accessorio moda. Ma ora insieme alla compagna vive un’altra storia "Niente ordini per il Panno, sono stato costretto a lasciar andare due sarte che hanno già trovato una nuova occupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Noi, pionieri di un marchio in bilico". Il brutto quarto d’ora di Tessilnova

Enrico Gamba, psicoterapeuta dall'approccio spirituale: «Longevità oggi è il marchio di business che aiuta a vendere. Il vero tema è vivere bene qui e ora, imparando a tornare a noi stessi. Se tutti facessimo 10 minuti di mindfulness al giorno il mondo sarebbe migliore»Il risultato è stato mettere a punto un metodo che pone al centro la mindfulness, di cui parla nel suo ultimo libro** Se sei qui non è per caso.

Juventus Next Gen, Claudio Chiellini: «Mercato dinamico, su Gunduz, Licina e Oboavwoduo dico questo. Noi pionieri in Italia del progetto Seconda squadra»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...