Nobili di Avs | Impatti e rischi Ora dite la verità

Nel dibattito sui nobili di Avs, si discutono gli impatti e i rischi legati alle attività di crocierismo. Alcuni esponenti affermano di non essere contrari al turismo via mare, ritenendo che sarebbe irrealistico opporsi completamente. Tuttavia, sottolineano che ci sono situazioni in cui è necessario fare chiarezza e condividere le informazioni. La questione riguarda soprattutto gli effetti sull’ambiente e sulla gestione delle risorse locali.

"Non sono contrario al turismo crocieristico, sarebbe sbagliato e poco realistico. Ma quando parliamo di scelte strategiche per il futuro della città, come il progetto dell’attracco delle grandi navi da crociera nel porto antico di Ancona, non possiamo permetterci di raccontarle in modo parziale, semplificato o, peggio, rassicurante oltre il dovuto". Andrea Nobili, consigliere regionale di Avs ed ex assessore comunale in quota Pd, non ha mai nascosto la sua contrarietà all’opera, in antitesi all’ex sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, al punto che nei giorni scorsi ha tessuto le lodi dell’attuale primo cittadino di centrodestra, Daniele Silvetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nobili di Avs: "Impatti e rischi. Ora dite la verità" Temi più discussi: Nobili di Avs: Impatti e rischi. Ora dite la verità; L'appello di Andrea Nobili (Avs): Il Pd Ancona riveda la propria posizione sul banchinamento del Molo Clementino; Giacomo Bugaro: Senza cold ironing niente banchinamento del Molo Clementino. Poi è polemica con Andrea Nobili (Avs); Bugaro, 'banchinamento molo Clementino solo se rispetta vincoli ambientali'. Nobili di Avs: Impatti e rischi. Ora dite la veritàEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it L'appello di Andrea Nobili (Avs): «Il Pd Ancona riveda la propria posizione sul banchinamento del Molo Clementino»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Assemblea legislativa chiede agli amici del Partito Democratico cittadino di fare un passo indietro rispetto alla loro idea di volerlo banchinare per trasfo ... anconatoday.it L'appello di Andrea Nobili (Avs): «Il Pd Ancona riveda la propria posizione sul banchinamento del Molo Clementino» x.com Nobili (Avs), 'il centrosinistra ritrovi l'unità sul no alle grandi navi'. Appello del consigliere regionale: "sì al molo Clementino ha contribuito alla sconfitta" #ANSA - facebook.com facebook