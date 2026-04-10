Ieri un attore ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame durante una cerimonia pubblica. L’attore ha dedicato il riconoscimento alla propria famiglia, sottolineando il legame personale con l’evento. La cerimonia si è svolta in una delle aree più famose di Los Angeles, attirando numerosi presenti e rappresentanti del settore cinematografico. La consegna della stella segna un importante traguardo nella carriera dell’attore.

Un importante riconoscimento per Noah Wyle che ieri ha ricevuto la stella sulla Walk of fame e l'ha dedicata alla sua famiglia Un grande traguardo perNoah Wyle, star diThe Pitt, che ha ricevuto il suo nome sullaWalk of fame, grande emozione da parte dell’attore per aver ricevuto questo importante riconoscimento. Per lui significa entrare nella storia del cinema, una dimostrazione di come ce l’ha fatta. Tra i ruoli per cui ha avuto più merito e riconoscimento da parte del cinema c’èE.r.ed ancheThe Pittche ora è giunto alla terza stagione. Nel discorso, durante il ritiro del premio,Noah Wyleera emozionato, quasi incredulo per aver raggiunto questo importante traguardo: “Ho percorso questa strada in lungo e in largo, soffermandomi su questi nomi, per 50 anni, sognando a occhi aperti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Noah Wyle riceve la stella sulla Walk of fame: “Entro a far parte di questa storia”

Noah Wyle riceve la stella sulla Walk of Fame: “Temevo di non riuscire a parlare e ringraziare oggi"Noah Wyle riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame e si lascia andare a un discorso intenso, tra carriera e vita privata, celebra la sua...

Noah Wyle, da ER a The Pitt: 30 anni dopo arriva la stella sulla Walk of FameNoah Wyle ha ricevuto giovedì la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, diventando la 2.

Argomenti più discussi: Una stella per Noah Wyle, il dottor Roby di The Pitt sulla Walk of Fame di Hollywood; Ultim’ora: breaking news, notizie in tempo reale, news, aggiornamenti dall’Italia e dal mondo.

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Una stella per Noah Wyle, il dottor Roby di The Pitt sulla Walk of Fame di HollywoodLa cerimonia a Los Angeles: l'attore protagonista della serie medical The Pitt riceve il riconoscimento: Va oltre ogni aspettativa ... msn.com

Nella nuova intervista per Variety, Noah Wyle ha dichiarato che gli piacerebbe realizzare una stagione di The Pitt ambientata durante un turno del periodo invernale per analizzare i cambiamenti sui personaggi e le vicende dovuti all'abbassamento della temp x.com

George Clooney ha detto che gli piacerebbe affiancare Noah Wyle in “The Pitt”, ma la risposta di Wyle è stata una miscela di ironia e scetticismo. Intanto, il ricordo di “ER” e l’incrocio cult in “Friends” riaccendono l’idea di una reunion che, per ora, resta tutta da - facebook.com facebook