Recentemente si è parlato della possibilità di rinnovare lo stadio di San Siro, smentendo l’idea che fosse impossibile. Questo articolo apre una serie dedicata agli stadi di proprietà in Italia, che sarà pubblicata nelle prossime settimane su Ultimo Uomo. La discussione riguarda principalmente le alternative e le decisioni prese riguardo alla gestione e al futuro di strutture sportive storiche.

Questo articolo è il primo di una serie su San Siro e gli stadi di proprietà in Italia che uscirà nelle prossime settimane su Ultimo Uomo. Fa parte di un più ampio progetto di ricerca coordinato dal prof. Pier Paolo Tamburelli presso il Politecnico di ViennaGestaltungslehre and Design ed è stato prodotto in collaborazione con HouseEurope! Il 17 settembre 2025 il comune di Milano ha deciso di cedere al Milan e all’Inter lo stadio Giuseppe Meazza e l’area circostante. L’idea, sicuramente lo saprete, è di costruire un nuovo stadio per le due squadre di Milano e successivamente di demolire quello vecchio. Se ne è discusso per mesi, se non per... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - No, rinnovare San Siro non è impossibile

Sala blinda l’accordo su San Siro: «Meglio uno stadio nuovo a Milano che vedere Inter e Milan a San Donato. Sul prezzo…»di Alberto PetrosilliSala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della polemica relativa allo stadio di San Siro: le sue dichiarazioni sul prezzo e...

Tram, San Siro e l'orgoglio dei milanesiE adesso chi glielo dice ai milanesi che San Siro bisogna buttarlo giù? E chi glielo dice (sempre ai milanesi) che il tram, quel Carrelli che...

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Temi più discussi: Inchiesta San Siro, la replica di Sala: Operato per il bene di Milano. Non c'è riferimento a ipotesi corruttive; San Siro, dopo nove anni lo stesso progetto del 2017. Per i pm tutto deciso dai club; San Siro, Sala: 'Milano non merita un sindaco passacarte'; Inter, l'arrivo del pullman a San Siro.

Roma, non si salva nessuno: i Friedkin mettono in stand-by tutti i rinnoviDopo l'umiliazione di San Siro i Friedkin mettono in discussione il futuro di tutto il gruppo, compresi Mancini e Cristante ... siamolaroma.it

San Siro un mito anche per la musica: i concerti da ricordare e da dimenticareMilano scusa stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più. Oggi che diventa sempre più reale l’ipotesi di un nuovo impianto (con annesso un palazzetto da 5mila posti per la musica) e ... calciomercato.com

Il popolo rossonero non tradisce: San Siro sold out per #MilanUdinese. Tutti i dati sugli spettatori #SerieA #SempreMilan x.com

Sotto le luci di San Siro Federica Zille - facebook.com facebook