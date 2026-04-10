No-Low alcohol un’area dedicata su prospettive e consumi

Al 58° Salone internazionale dei vini e dei distillati, è stata presentata la sezione No-Low alcohol, dedicata a vini e bevande a basso o zero contenuto alcolico. La start-up incaricata di questa area ha introdotto i principali brand del settore e le innovazioni tecnologiche legate a questa categoria. Tra i partecipanti figurano aziende specializzate anche in prodotti dealcolati, tutte impegnate a esplorare il mercato delle bevande con ridotto o assente contenuto alcolico.

Vinitaly-NoLo Experience, la start up del 58esimo Salone internazionale dei vini e dei distillati, debutta con i principali brand del vino e delle tecnologie, oggi anche pionieri nel segmento dei No-Low alcohol, in cui rientrano anche i dealcolati. In un’area tematica-espositiva dedicata al secondo Piano del Palaexpo, sono 25 le aziende che hanno aderito al progetto firmato da Veronafiere in collaborazione con Unione italiana vini. Un dato significativo che descrive la volontà delle imprese italiane a investire, dopo il via libera del decreto interministeriale di dicembre scorso, su un mercato che, pur rimanendo ancora una nicchia, è segnalato ad alto potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - No-Low alcohol, un’area dedicata su prospettive e consumi Life-Saving PSA about Alcohol | Cecily Mak | Ignite Talks Temi più discussi: No-Low alcohol, un’area dedicata su prospettive e consumi; I no e low alcol non sono una moda passeggera. Fipe traccia il futuro delle carte dei vini al ristorante; Al Vinitaly Mionetto e i nuovi codici del bere contemporaneo, masterclass 'No & Low Alcohol: i nuovi trend della mixology'; Boom di bevande NoLo, l'epatologa Invernizzi: Alcol free non significa automaticamente sano. No-Low alcohol, un’area dedicata su prospettive e consumiVinitaly-NoLo Experience, la start up del 58esimo Salone internazionale dei vini e dei distillati, debutta con i principali brand ... quotidiano.net Al Vinitaly Mionetto e i nuovi codici del bere contemporaneo, masterclass 'No & Low Alcohol: i nuovi trend della mixology'Boldini: 'Fondamentale partire dall’ascolto dei consumatori, che esprimono esigenze sempre più diversificate' In occasione della 58a edizione di Vinitaly, Mionetto (Pad. 4, Stand B3) invita operatori ... adnkronos.com The countdown to Vinitaly 2026 has begun! Ready to discover the NoLo wine revolution This year, you'll find us in the No and Low Alcohol wine area: stop by and discover our cutting-edge technologies, designed to keep aromas and balance intact, respon - facebook.com facebook beverfood.com/chandon-spritz… Chandon Spritz Collection, debuttano 2 nuovi gusti low-alcohol al 6% con uve #Moscato #AperolSpritz #ChandonGardenSpritz #ChandonSpritzCollection #MoëtChandon #RTSReadyToServe x.com