Sabato 11 aprile alle 21, presso il Foro Boario di Nizza Monferrato, si terrà uno spettacolo musicale promosso da due associazioni dedicate alla donazione di organi. L’evento, intitolato ADMO e AIDO in Tour, coinvolgerà artisti e pubblico in una serata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione di organi attraverso la musica. L’ingresso è aperto a tutti e l’appuntamento è previsto nel centro della città.

Sabato 11 aprile, alle ore 21, il Foro Boario di Nizza Monferrato ospiterà lo spettacolo musicale denominato ADMO e AIDO in Tour. L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione, con un particolare sulle nuove generazioni, riguardo alla necessità di iscriversi ai registri per la donazione di organi e cellule staminali emopoietiche. La serata si preannuncia come un evento dinamico dove la musica diventa il veicolo per trasmettere messaggi di solidarietà. Sul palco del Foro Boario si esibiranno Simona Sorbara e Wilmer Modat, due voci note nel della radio e della televisione, che guideranno una sfida artistica tra brani della tradizione italiana e successi internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nizza Monferrato: la musica sfida il silenzio per donare organi

Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti, 17enne strangolata e gettata nel canale Rio NizzaUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio.

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A Nizza Monferrato musica e solidarietà: Admo Valle Belbo e Bormida e Aido Canelli insieme per promuovere la donazioneUna serata di musica, spettacolo e solidarietà per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione. L’evento è sostenuto dall’Associazione Diamo La Svolta con il contributo della Regione ... gazzettadasti.it

A Nizza Monferrato un innocente diventa capro espiatorio. Come a Novi Ligure nel 2001: il colpevole è sempre lo straniero. La riflessione dell'antropologo Marco Aime #immigrazione #razzismo #stranieri #crimini #pregiudizio - facebook.com facebook